اليوم السابع
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إصابة اثنين فى حريق بمنزل بقرية بسيدى سالم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:53 م
إصابة اثنين فى حريق بمنزل بقرية بسيدى سالم حريق شقة ـ أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شب حريق بمنزل بقرية بسيدى سالم، بسبب ماس كهربائى، وتم إخماد الحريق الذى التهم بعض محتويات المنزل، مما أدى لاصابة اثنين من قاطنيه، وجرى نقلهما لمستشفى سيدى سالم المركزي.

 

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية اتينا، التابعة لمركز سيدى سالم، نتيجة ماس كهربائى، وهرعت سيارات الدفاع المدتنى، وجرى إخماد النيران، وأصيب اثنين من أصحاب المنزل، ونقلتهم سيارات الاسعاف لمستشفى سيدى سالم المركزي.

 

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من أحمد صبحى طلبه، 25 سنة، حرق فى الزراع الايسر من الدرجة الأولى، وسهير محمد طلبة، 35 سنة، حرق فى الوجه من الدرجة الاولى، وجارى عمل الإسعافات الأولية باستقبال مستشفي.


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