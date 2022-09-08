إتاحة التقديم بالجامعات الأهلية اليوم وحتى الأحد المقبل على موقع التنسيق

محمود طه حسين

أتاح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التقديم للمرحلة الثانية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، ولمدة 4 أيام، حتى مساء الأحد المقبل 11 سبتمبر 2022، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مصالح الطلاب.

وقالت وزارة التعليم العالى: يأتى ذلك نظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأوضحت الوزارة، أنه يحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.