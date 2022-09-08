وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2112 دبابة و4557 من المركبات المدرعة و1126 من النظم المدفعية و305 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و239 طائرة و210 مروحيات و15 سفينة و3344 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 110 وحدات من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أفاد مكتب المدعي العام الأوكرانى بأن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 1125 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام أنه: "بحلول صباح اليوم 8 من سبتمبر، تضرر أكثر من ألف طفل في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية وعلى وجه الخصوص، قتل 383 طفلا وأصيب 742 آخرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

