اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: تعرض خاركيف للقصف خمس مرات أمس

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:28 ص
أوكرانيا: تعرض خاركيف للقصف خمس مرات أمس الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية على البنية التحتية لخاركيف.

وقال أوليه سينهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- "بعد منتصف الليل، قصف المحتلون منطقتي خلودنوهيرسكي وسالتيفسكي. ووفقا للبيانات الأولية، تم استخدام صواريخ إس-300 مرة أخرى. وتضررت مرافق البنية التحتية الحيوية ومباني الإنتاج" (على حد وصفه).

وأوضح أنه لم ترد أنباء بشأن وقوع إصابات.

وأشار سينهوبوف أيضا إلى أن القوات الروسية ضربت مناطق خاركيف وإيزيوم وتشوهيف وبوهودوهيف في منطقة خاركيف.

وأضاف أنه بعد الساعة الثانية فجرا أصيبت سيدتان في قصف لبلدة الدرهاشي بمديرية خاركيف وتم نقلهما إلى المستشفى متأثرتين بجروح إثر المتفجرات والشظايا وتضررت منازل خاصة ومباني زراعية واندلعت الحرائق".
 

 


خاركيف

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة