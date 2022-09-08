أوكرانيا: تعرض خاركيف للقصف خمس مرات أمس

كييف (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية على البنية التحتية لخاركيف.

وقال أوليه سينهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- "بعد منتصف الليل، قصف المحتلون منطقتي خلودنوهيرسكي وسالتيفسكي. ووفقا للبيانات الأولية، تم استخدام صواريخ إس-300 مرة أخرى. وتضررت مرافق البنية التحتية الحيوية ومباني الإنتاج" (على حد وصفه).

وأوضح أنه لم ترد أنباء بشأن وقوع إصابات.

وأشار سينهوبوف أيضا إلى أن القوات الروسية ضربت مناطق خاركيف وإيزيوم وتشوهيف وبوهودوهيف في منطقة خاركيف.

وأضاف أنه بعد الساعة الثانية فجرا أصيبت سيدتان في قصف لبلدة الدرهاشي بمديرية خاركيف وتم نقلهما إلى المستشفى متأثرتين بجروح إثر المتفجرات والشظايا وتضررت منازل خاصة ومباني زراعية واندلعت الحرائق".

