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أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:00 ص
أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل مرفأ بيروت
وكالات

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نفذ أهالي ضحايا انفجار ​مرفأ بيروت​ وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.

وحسب المعلومات دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

 

 


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