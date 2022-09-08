أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل

وكالات

نفذ أهالي ضحايا انفجار ​مرفأ بيروت​ وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.

وحسب المعلومات دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

عاجل الآن: من أمام منزل #وزير_العدل #هنري_الخوري الذي ما زال يرفض فتح الباب، وسط انتشار كثيف لعناصر #الجيش و #أمن_الدولة#زياد_ريشا



لا لقرار #مجلس_القضاء_الأعلى تقويض حكم القانون بشأن جريمة #انفجار_مرفأ_بيروت

ولن نسمح للقاضي الرديف أن يعمل

#مرفأ_بيروت #٤_آب #متحدون pic.twitter.com/Cm055wmd8F

— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) September 7, 2022