أمين عام "التعاون الخليجى" يؤكد حرص المجلس على إشراك المرأة فى التنمية المستدامة

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص قادة دول مجلس التعاون على تطوير وإشراك المرأة في التنمية المستدامة، وتأكيد دورها المحورى والشريك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية، جاء ذلك خلال كلمة ألقها في افتتاح المؤتمر الأممي حول المرأة والسلام والأمن، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الامارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وفق بيان للمجلس.

وأضاف الحجرف، أن المرأة الخليجية في دول مجلس التعاون قد حظيت باهتمام كبير من قادة دول المجلس، وحرصوا على تطوير وإشراك المرأة في التنمية المستدامة، وتأكيد دورها المحوري والشريك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية، من خلال العمل الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والمشاركة السياسية والتشريعية والعمل الدبلوماسي، والمشاركة الفاعلة في العمل الأهلي ، وتوفير فرص وظيفية للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، والتركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف، مع تحسين بيئة وظروف العمل وتطوير الأنظمة، بما يساعد على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وفتح فرص وآفاق جديدة أمام عمل المرأة، وإنشاء صناديق لدعم المشاريع الخاصة التي تساهم بها المرأة.

استطرد الحجرف قائلا، كما حرصت دول مجلس التعاون على الارتقاء بمستوى كفاءة المرأة ودعمها ومشاركتها الفاعلة في جميع الميادين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهوالأمر ذاته الذي تضعه أجندة أهداف التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة ضمن أولوياتها، وعليه، أكد إعلان الرياض الصادر عن الدورة (42) لمقام المجلس الأعلى المنعقد في الرياض فى 14 ديسمبر2021، على دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك.