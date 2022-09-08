أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1116 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1110 جنيهات للجرام إلي 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1714 دولار .



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 957 جنيها.

عيار 21 سجل 1116 جنيهات.

عيار 24 سجل 1276 جنيها.

الجنيه الذهب 8928 جنيهات.

ويترقب السوق العالمي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 الإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في اليابان، ثم معدل الفائدة في منطقة اليورو، ثم مؤشر طلبات إعانة البطالة بأمريكا، وأخيرا مؤشرات مخزون النفط الأمريكية.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب

وقالت الشعبة في بيان سابق، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.