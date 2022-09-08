أستاذ بترول وطاقة: 13 مليار دولار حجم الاستثمارات في حقل ظهر حتى الNن

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن حقل ظهر من الحقول الضخمة من حيث الاحتياطي ويساهم في أكثر من 40% من انتاج مصر من الغاز، مفيدا بأن الاستثمارات في حقل ظهر حتى الان وصلت إلى أكثر من 13 مليار دولار.

وأضاف الدكتور ثروت راغب، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، اليوم، أن حقل ظهر هو السبب الرئيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز في 2018 ، مؤكدا أن العالم كله يعلم الان أن مصر تصدر شحنات غاز للخارج من حقل ظهر، كما أوضح أن انتاج حقل ظهر يعادل أكثر من انتاج حقول الغاز في إسرائيل ولبنان وفلسطين.

واستكمل: "60% من إنتاج الغاز يذهب لعملية تموين المحطات التي تقوم بتوليد الكهرباء"، حيث إن محطات الكهرباء الثلاث الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي"، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذا الغاز ويكون قيمة مضافة لتصديره.