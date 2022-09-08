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أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت فى تحسين تصنيف القناة عالميا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:03 م
أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت فى تحسين تصنيف القناة عالميا أسامة ربيع
كتب محمد شعلان

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام الماضي، حيث إن حركة الملاحة خلال عام 2022 أعلى معدل في اعداد السفن بزيادة 16% عن العام السابق والعائد بالدولار 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام السابق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن ايرادات قناة السويس تزيد كل يوما عما قبله والسبب في ذلك هو قناة السويس الجديدة ولولا تنفيذها لتعرضت مصر لمشكلة في التصنيف، مؤكدا أن زيادة أعمال التطوير وقناة السويس الجديدة ساهمت في تحسين تصنيف القناة عالميا.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن مشروعات التوسعة والتعميق في قناة السويس مستمر لرفع كفاءة المجرى الملاحي واستيعاب أكبر حركة من السفن.


اسامة ربيع

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

اليوم السابع بلس



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