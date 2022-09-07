6 رسائل لوزيرة البيئة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى.. تعرف عليهم

كتبت منال العيسوى

تضمنت كلمة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى اجتماع المائدة المستديرة على مجموعة من الرسائل الهامة.

وعقدت المائدة اليوم الأربعاء، على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجون كيرى المعبوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي,

ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.

وأطلقت وزيرة البيئة خلال كلمتها بالمائدة المستديرة عدد من الرسائل وهى