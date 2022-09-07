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24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:43 م
24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حددت محكمة استئنـاف القـاهرة جلسـة السبـت المـوافق 24 – 9 – 2022 لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة العليـا، أمام الدائرة (الثالثة جنايات إرهاب)، وذلك بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية في اتهامهم بالانضمام إلي جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إليهم عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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