اليوم السابع
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أكرم القصاص
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12 قتيلا و11 جريحا إثر حريق فى حانة كاريوكى بفيتنام

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:35 ص
12 قتيلا و11 جريحا إثر حريق فى حانة كاريوكى بفيتنام جانب من الحريق
وكالات

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قتل 12 شخصا وجرح 11 آخرون مساء الثلاثاء في حريق لحانة للكاريوكي في بينه دونج بالقرب من مدينة هوشي مينه بجنوب فيتنام.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال المسؤول المحلي "نجين ثان هام" إن "فرق الانقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا"، موضحا أنه "لم يتم تحديد سبب الحريق والتحقيق جار".

ودمّر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلّف من أربعة طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسبما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية.

وقال شاهد هرب الكثير من الأشخاص من المدخل الرئيسي، لكن كثيرين غيرهم قفزوا من الطوابق، وكسروا أرجلهم وأيديهم".

وهذا الحريق هو الأكبر من حيث عدد من القتلى في فيتنام منذ حريق في مبنى سكني في مدينة هوشي مينه في 2018 أودى بحياة 13 شخصًا.

 

حريق فيتنام
 

 


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