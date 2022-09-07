وقالت وزارة الخارجية التايوانية - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن وفدا من خمسة نواب فرنسيين يرأسه السناتور سيريل بيلافات قد وصل إلى الجزيرة، مضيفة أن هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها سياسيون فرنسيون خلال الأشهر ال12 الماضية.

وقد أرسلت الصين الشهر الماضي سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة في المياه والأجواء حول تايوان احتجاجا على وجود بيلوسي، وهو أكبر تدريباتها وأكثرها عدوانية منذ منتصف التسعينيات.

وكانت بيلوسي هي أكبر سياسية أمريكية تزور تايوان منذ 25 عاما .. تبعتها عدة وفود أمريكية منفصلة في أغسطس.

وبينما عارضت إدارة جو بايدن زيارة بيلوسي، تحافظ الولايات المتحدة على فصل السلطات بين فرعيها التنفيذي والتشريعي وقالت مرارا وتكرارا علنا إن لها الحق في السفر.

