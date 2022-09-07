اليوم السابع
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وفاة الكابتن محمد السكران المدير التنفيذى لمنطقة القليوبية لكرة القدم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:21 م
وفاة الكابتن محمد السكران المدير التنفيذى لمنطقة القليوبية لكرة القدم الكابتن محمد السكران
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدرت منطقة القليوبية لكرة القدم برئاسة الكابتن وحيد خلوى رئيس المنطقة، بيانا، نعت فيه الكابتن محمد السكران المدير التنفيذي للمنطقة، وأحد أهم رموزها، والذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.
 
وتقدم الكابتن وحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، وجميع الأعضاء والعاملين بخالص العزاء لأسرة الفقيد وبخالص الدعاء إلى الله، سائلين المولى عز وجل أن يعف عنه وأن يتغمده بواسع عفوه ورحمته وغفرانه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
 
ويذكر أن الكابتن محمد السكران هو أحد أبرز الرموز الرياضية بمحافظة القليوبية وهو شقيق الاعلامى خالد السكران ، فيما نعى عدد من الرموز الرياضية بمحافظة القليوبية الفقيد وأكدوا أنه كان نموذجا يحتذى به رياضيا وخلقيا.

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