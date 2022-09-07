وصلة مزاح تتطور إلى مشاجرة وإصابة 4 أشخاص فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتشاجر في منطقة البدرشين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن وصلة مزاح بين 4 أشخاص تحولت إلى مشاجرة مما أسفر عن إصابتهم بجروح.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.