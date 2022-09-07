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وزير التعليم يعلن إطلاق مسابقة التميز المهنى للمعلمين

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:14 ص
وزير التعليم يعلن إطلاق مسابقة التميز المهنى للمعلمين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أرسل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليميةـ موضحا أنه فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم المصرى بصفة عامة وأعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة واهتمام الوزارة بتحفيز العنصر البشرى بالمنظومة التعليمية، تعتزم الوزارة اطلاق مسابقة التميز المهنى لمعلمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث يقوم كل مدير مديرية بترشيح 5 معلمين متميزين ممن تتوافر لديهم الشروط التالية:

 

ـ أن يكون لدى المعلم نشاط إبداعى ملموس من خلال المبادرات والبرامج المميزة وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام والطلاب بشكل خاص.

ـ أن يكون لدى المعلم دور مجتمعى فعال من خلال الأعمال التطوعية التى شارك المعلم فى تنظيمها أو تنفيذها ومدى أثرها على المجتمع.

ـ أن يمتلك المعلم شخصية قيادية مؤثرة فى من حوله.

ـ أن يمتلك المعلم قصة ملهمة للمعلمين والطلاب.

 

وأوضحت الوزارة أنه يتم موافاة الوزارة بكشف المعلمين المرشحين ومرفق به السيرة الذاتية مدعومة بالوثائق لكل معلم فى موعد أقصاه الخميس 15 سبتمبر الجارى.

 


التربية والتعليم

مسابقة التميز المهنى

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