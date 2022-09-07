ورشة تدريبية على تصميم الإكسسوارات والحلى لعضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم ورشة العمل لتدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على تصميم الإكسسوارات والحلى، بقاعة التعليم المدني بمشاركة ٢٠ عضوة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة شاركت بالعديد من المنتجات والمعروضات في معارض أندية الفتاة بالمحافظة و على مستوى الجمهورية بأعمالهم الحرفية مثل " تصميمات الخرز، أعمال الجلود، مشغولات خياميه، الكروشيه، الإكسسوارات ، أعمال الرسم على الزجاج ، طباعة على القماش، وغيرها من الصناعات اليدوية " انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بإحياء المهن التراثية والاهتمام بتنمية الصناعات اليدوية الحرفية و تخصيص معارض لها أشهرها معرض" تراثنا "برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

حرصت اماني مصطفي، مدربة الورشة على متابعة أداء المشاركات اثناء الورشة، التي تتم بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب و الدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة.