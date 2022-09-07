هل تعانى من تورم باطن القدم؟ تعرف على السبب

كتبت فاطمة ياسر

يشير التقرير المنشور عبر موقع webmed أن تورم باطن القدم يتسهن به الكثيرون، لكن قد يكون علامة علي مشكلات صحية كثيرة، ومنها:

- قد يكون علامة على عدم توازن عظام القدم فيصبح توزيع الوزن غير المتكافئ أثناء الحركة، فيؤدى لحدوث انتفاخ.

- قد يكون علامة على ظهور كتل سرطانية تتكون فى الأنسجة الموجودة في كعب أصابع القدم.

- قد تكون علامة على وجود خلل في حركة مفصل إصبع القدم الكبير.

- ظهور نتؤاءات أسفل القدم تؤدى إلى تورم باطن القدم.

- قد يكون علامة على وجود خراج أسفل باطن القدم، وهذا يكون علاجه التدخل الجراحي أو تناول المضادات الحيوية لتصريف الصديد.

- قد يكون الوقوف لفترات طويلة من أسباب الإصابة بتورم القدم.

- الإصابة بمشاكل الكبد قد تعرضك لتورم باطن القدم.

- الجلوس لفترات طويلة فى حرارة الطقس قد تكون من أبرز الأسباب.

- أثبتت الدراسات أن المرأة خلال الحمل قد يزداد عليها تورم القدم.

- أخذ بعض العلاجات المختلفة المسببة لزلكد وأبرزها الخاصة بالهرومونات، وعلاجات الضغط.

وقدم التقرير نصيحة للأشخاص الذين يعانون من تورم باطم القدم، وهى ضرورة الذهاب للطبيب، مع أخذ قسط من الراحة لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية.