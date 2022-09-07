اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
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هل تضر الخضراوات المجمدة صحتك؟ تقرير يجيب

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:00 م
هل تضر الخضراوات المجمدة صحتك؟ تقرير يجيب الخضراوات المجمدة
فاطمة ياسر

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تسعى الكثير من النساء خاصة اللاتى يعملن لتوفير وقتهن وإعداد الخضراوات فى أكياس وتخزينها فى الفريزر، بهدف توفير الوقت والمجهود خلال طهى الطعام، لكن هل تجميد الخضراوات له أضرار على الصحة؟ قدم التقرير المنشور عبر موقع webmed أبرز العيوب والمميزات للخضراوات المجمدة، ومنها: 
 
- لا يتغير محتوى الخضراوات الكيميائى بعد التجميد لمدة شهريين. 
 
- البروكلى المجمد يحتوى على كمية كبيرة من مادة الريبوفلافين (فيتامين ب 2).
 
- بينما اللفت المجمد يحتوى على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وذلك مقارنة بالطازج. 
 
- من الخضراوات التى تتأثر سلبا نتيجة لتخزينها هى الجزر والبازلاء والسبانخ، لأنه ثبت انخفاض مادة البيتا كاروتين، وفيتامنين سى.
 
وأشار التقرير إلى أن الخضراوات التى تحتوى على فيتامين سى، ينخفض نسبته عند تجميها وتخزينها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 80% أثناء سلق وتجميد الخضراوات.

الخضراوات المجمدة

أضرار الخضروات المجمدة

مميزات الخضروات المجمدة



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