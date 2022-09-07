هتأخد الخدمة فى مكانك.. تعرف على أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بأبوقرقاص

ينشر "اليوم السابع" عددًا من المعلومات الخاصة بأول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بمركز أبوقرقاص شمال محافظة المنيا، لخدمة المواطنين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وكذلك جدول التحركات داخل المركز.
1- السيارة عبارة عن مركز خدمة متنقل تجوب كافة قرى مركز أبوقرقاص.
2- السيارة تقدم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للمواطن فى محل إقامته بشكل فعال وميسر ومتكامل.
3- السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية.
4- السيارة تضم أجهزة الحاسب الآلى "اللاب توب" والطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمى الخدمة.
5- تعمل عل تسهيل الإجراءات اللازمة، للترخيص ومساعده المواطنين فى محل اقامتهم.
6-تم عمل جدول تحركات لسيارة المركز التكنولجى داخل المركز.
7-تبدأ تحركات السيارة من 4 سبتمبر من الوحدة القروية باتليدم وتنتهى يوم 23 أكتوبر فى ابوقرقاص البلد.
أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل
مواعيد عمل أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل
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