هتأخد الخدمة فى مكانك.. تعرف على أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بأبوقرقاص

ينشر "اليوم السابع" عددًا من المعلومات الخاصة بأول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بمركز أبوقرقاص شمال محافظة المنيا، لخدمة المواطنين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وكذلك جدول التحركات داخل المركز.

1- السيارة عبارة عن مركز خدمة متنقل تجوب كافة قرى مركز أبوقرقاص.

2- السيارة تقدم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للمواطن فى محل إقامته بشكل فعال وميسر ومتكامل.

3- السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية.

4- السيارة تضم أجهزة الحاسب الآلى "اللاب توب" والطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمى الخدمة.

5- تعمل عل تسهيل الإجراءات اللازمة، للترخيص ومساعده المواطنين فى محل اقامتهم.

6-تم عمل جدول تحركات لسيارة المركز التكنولجى داخل المركز.

7-تبدأ تحركات السيارة من 4 سبتمبر من الوحدة القروية باتليدم وتنتهى يوم 23 أكتوبر فى ابوقرقاص البلد.