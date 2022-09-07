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هبوط مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء بعد صعود دام 3 جلسات متتالية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:51 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء بعد صعود دام 3 جلسات متتالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12690 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4136 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.

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