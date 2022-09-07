ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 7/9/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 26: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:57
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:00 م
وقت صلاة العشاء 7:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:18
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