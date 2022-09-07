اليوم السابع
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ندوات حول "الجوانب الطبية الشرعية للتقارير الطبية" بجميع مستشفيات الدقهلية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:59 م
ندوات حول "الجوانب الطبية الشرعية للتقارير الطبية" بجميع مستشفيات الدقهلية نقابة الأطباء -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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نظمت نقابة أطباء الدقهلية الندوة التثقيفية الثانية حول "الجوانب الطبية الشرعية للتقارير الطبية" بالتعاون مع قسم الطب الشرعى والسموم بكلية طب المنصورة .

 

وحضر الندوة العديد من الأطباء بمستشفى الطوارئ الجامعى إلى جانب الدكتور مصطفى محمود، والدكتور مجدى بشير نائبى مدير المستشفى.

 

وتناولت الدكتورة أمال البقرى رئيس قسم الطب الشرعي والسموم كيفية كتابة التقارير الطبية والخطوات الواجب اتباعها بداية من استقبال المريض إلى خروجه من المستشفى والجوانب التي يجب أن تتحق في قضايا المسؤولية الطبية، كما عرضت الدكتورة أمال البقري حالات مختلفة وكيفية التعامل معها.

 

وتحدث الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية عن دور النقابة في الدعم القانوني للأطباء والخطوات التي تقوم بها النقابة في هذا الشأن وأكد أن جميع إجراءات الدعم القانوني تقدمها نقابة أطباء الدقهلية مجاناً للأطباء، وأشار الشحات إلى أن هذه هي الندوة الثانية والتي سيتم الاستمرار في تنظيمها حتى يتم تغطية جميع مستشفيات محافظة الدقهلية.


نقابة الاطباء

نقابة اطباء الدقهلية

الطب الشرعى



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