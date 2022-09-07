نائب محافظ أسوان يتابع أعمال إنشاء السوق الأسبوعى بقرى أبو سمبل

أسوان- صلاح المسن

قام اليوم أحمد شعبان نائب محافظ أسوان يرافقه صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصرالنوبة ومحمد جلال نائب شؤن القرى بزيارة تفقدية لموقع العمل السوق الاسبوعي الجديد الجارى تنفيذه فى نطاق الوحده المحلية لقروى ابوسمبل بمركز نصر النوبة ومتابعه معدلات التنفيذ والتشديد على الانتهاء من الأعمال وافتتاح السوق ،خلال الشهر الحالي.

حيث يضم السوق اكثر من ٧٥ بايكه لتخدم أهالى قروى ابوسمبل حيث يتم حاليا الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائيه واعمال الكهرباء، تماشيا مع أحدث النظم ،وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمةللمواطنين وتطوير البنية التحتية.

وحسب توجيهات اللواء اشرف عطية محافظ أسوان لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق المحافظة بزيارات مستمرة لمواقع العمل للوقوف على معدلات الانجاز التي تمت على ارض الواقع