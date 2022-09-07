نائب رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول خدمات الإدارة الطبية

الغربية عادل ضرة

استعرض الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب تقريرًا حول الخدمات التى تقدمها الإدارة الطبية بمجمع سبرباى لطلاب الجامعة وذلك فى إطار حرص جامعة طنطا على تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية المقدمة لطلابها، وتزويد الإدارة الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وبفريق طبى على أعلى درجة من الكفاءة، لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية للطلاب الجامعة وتحويل الحالات التى تستدعى تحاليل طبية أو فحوصات إلى المستشفيات الجامعية بطنطا.

تضمن التقرير عرضا تفصيليا عن أعداد الطلاب المترددين على الإدارة الطبية خلال الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022، حيث استقبلت العيادات عدد 17118 طالبًا فى 2021 مقابل 11115 طالبا فى 2020، كما تم صرف عدد 10034 روشتة دواء مقابل 7254 فى 2020.

كما تم إجراء 152 عملية مقابل 72، وإجراء 30363 كشفًا طبيًا للطلاب الجدد بالجامعة وطلاب المدن الجامعية وطلاب كلية التربية الرياضية، مقابل 26625 كشفًا طبيًا فى 2020، كما أشار التقرير إلى زيادة إجمالى مصروفات الخدمات الطبية المقدمة للطلاب خلال عام 2021 لتصبح 17532461.5 مقارنة بـ9406363.2 فى عام 2020.

كما ناقش الدكتور محمد حسين خطة عمل الإدارة الطبية للعام الحالى التى عرضها الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، حيث تستقبل حاليا الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة والقدامى لإجراء الكشف الطبى للتسكين بالمدن الجامعية، مؤكدًا على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الكشف الطبى، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.