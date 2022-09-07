نائب رئيس جامعة أسيوط يواصل جولاته التفقدية لقطاع المدن الجامعية

أسيوط- هيثم البدرى

قام الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمباني 9 و15 و16 بالمدينة الجامعية طالبات بالوليدية، والوحدة السكنية بنزلة عبد اللاه التابعة للإسكان الخارجي، وذلك بحضور عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية، ومديري الوحدات السكنية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الزيارة استهدفت الوقوف على ما تم الانتهاء منه من أعمال الإحلال ،والتجديد بمباني المدينة الجامعية مع التأكيد على الاهتمام بالمظهر الجمالي لمداخل جميع المباني، إلى جانب الحرص على تييسير الإجراءات على الطلاب المقيمين، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الأمنية ،والاحترازية داخل المدينة.

ووجه عبد المولي بضرورة استغلال كافة المساحات الخضراء ، والاستفادة من المساحات الفارغة في حسن تنظيم العمل، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة على استغلال إمكانياتها المتاحة على الوجه الأمثل لتقديم أفضل الخدمات للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية مع الحرص على توفير ظروف عمل ملائمة للعاملين بالمدينة.



عبد المولي يواصل جولاته التفقدية لقطاع المدن الجامعية



جانب من جولات نائب رئيس الجامعة (1)



جانب من جولات نائب رئيس الجامعة (2)



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدن الجامعية