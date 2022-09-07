ميناء دمياط يستقبل السفينة "GOLAR ICE" محملة بـ 60 ألف طن غاز مسال

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط اليوم 8 سفن متنوعة، بينما غادرت 5 سفن أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط أيضا، ناقلة الغاز المسال "GOLAR ICE" والتى ترفع علم جزر المرشال ويبلغ طولها 271 مترا وبعرض 43 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6796 طن تشمل : 4696 طن بضائع متنوعة و 2100 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38954 طن تشمل : 20639 طن قمح و 1500 طن خردة و 686 طن خشب زان و 3640 طن أرز و 10391 طن حديد و 2098 طن رخام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 323 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 234 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 761 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132394 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149107 طنا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3989 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3791 شاحنة.