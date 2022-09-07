مياه سوهاج: توعية رواد المساجد والكنائس للحفاظ على المياه

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج سلسلة ندوات لرواد المساجد والكنائس بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية فى مجال مياه شرب والصرف الصحى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم تنظيم لقاءات بمسجد الكريم وكنيسة فليوثاؤس بقرية ادفا ومسجد التراكوه ببنى وشاح بالمراغة لتعريف رواد المساجد والكنائس بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.