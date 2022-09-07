منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بدعم مالي خلال المرحلة الانتقالية

كتبت : هند المغربي

أكد السفير يوسف بن محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية التزام منظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم السياسي لجمهورية مالي والسعي لتعبئة الدول الأعضاء والأجهزة التابعة للمنظمة لدعمها في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة.

جاء خلال كلمته التي القاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في الاجتماع الثالث لمجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي المنعقد في لومي (جمهورية التوجو)، والذى عقدته حكومة جمهورية التوجو والاتحاد الأفريقي.

ووفق بيان المنظمة يهدف هذا الاجتماع إلى الإطلاع على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في مالي وتقييم مبادرات الدول الأعضاء في المجموعة فضلاً عن حشد وتنسيق الدعم السياسي والاستراتيجي والمالي والتقني المشترك للعملية الانتقالية الجارية في جمهورية مالي.

وعلى هامش الاجتماع التقى السفير يوسف بن محمد الضبيعي بالسفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المنظمتين وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.