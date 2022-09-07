مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية السنوية لقسم مدرسة الفنون

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مدرسة الفنون التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الخاصة بطلبة المدرسة، وتشمل عروضًا لطلبة فصول تعليم الفنون، بالإضافة إلى المعرض السنوي، وتقام الاحتفالية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022

ترجع أهمية الاحتفالية إلى أنها توضح مدى التقدم الذي وصل إليه الطلبة المشتركين في الدورات التدريبية التي تقام على مدار العام، والتي يشرف عليها نخبة من أفضل المدربين في مجالهم، كما أنها تعمل على تحسين ثقتهم بنفسهم عن طريق تقديم عروض على مسرح وأمام جمهور.

جدير بالذكر أن مدرسة الفنون تتيح دورات تدريبية موسيقية للآلات البيانو، الجيتار، الدرامز، الكمان الفردى، بالإضافة إلى تدريب جماعي لتعليم الكمان بطريقة السوزوكي وكورال الأطفال والباليه، هذا بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل في الفنون التشكيلية والأدائية والسينما.

تبدأ فعاليات الاحتفالية يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 بحفل للطلبة المشاركين بنشاط كورال الأطفال بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ثم يليها حفل للطلبة المشاركين بالأنشطة الفردية "البيانو والجيتار والكمان" يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

ويشهد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر افتتاح معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" في دورته الثالثة عشر، يُعرض به نتاج ورش عمل الأطفال الذين حضروا ورش العمل الخاص ببرنامج نصف العام والصيف التي أقيمت في الفترة من 2020 وحتى نهاية صيف 2022، وترجع أهمية ورش العمل أنها تُعرِّف الأطفال على صور مختلفة من الفنون التشكيلية مثل الصلصال، الخزف، الموزاييك، وغيرها من الخامات، هذا بالإضافة إلى ورش عمل الألعاب المسرحية وكذلك ورش السينما.

يتضمن هذا العام عرض لنتاج مشروع "الفنون وأنا" الذي تقوم مدرسة الفنون بتنفيذه، وهو مشروع مخصص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستختتم الاحتفالية فعالياتها بحفل للطلبة المشاركين بالأنشطة الفردية والسوزوكي، في يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.