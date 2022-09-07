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مقتل جندي سوري بهجوم فى إدلب

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:59 ص
مقتل جندي سوري بهجوم فى إدلب هجوم فى إدلب - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في محافظة إدلب، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليج إيجوروف في إفادة صحفية مساء الثلاثاء إن "جنديا سوريا قتل وأصيب اثنان آخران إثر قصف مدفعي شنه إرهابيون من بلدة "كنصفرة " في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في مدينة "كفر نبل" ".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجل إطلاق قذيفتين في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع "جبهة النصرة"، واحدة باتجاه محافظة إدلب وأخرى باتجاه اللاذقية".

 

 


المركز الروسى للمصالحة

سوريا

مقتل جندى سورى

اخبار سوريا



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