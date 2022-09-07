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معلومات الوزراء: أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها لمواجهة تغيرات المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:41 ص
معلومات الوزراء: أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها لمواجهة تغيرات المناخ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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فى إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة أحدث استطلاعات الرأي العام التي تجريها مراكز استطلاعات الرأي العالمية المتخصصة، للإلمام بكل ما يدور من آراء وتوجهات عالمية بشأن مختلف القضايا والموضوعات.
 
قام المركز بمتابعة أحدث نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة " ابسوس" في 31 دولة عبر الانترنت على عينة من 23577 بالغًا، حيث أشار 39٪ من المبحوثين في 31 دولة حول العالم أن بلادهم لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي الصين (82٪)، يليها كل من السعودية (67٪)، والهند (65٪)، فيما رأى 68٪ منهم ضرورة أن تتحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.
 
واعتقد 3 من كل 4 مبحوثين في الدول محل الاستطلاع أن مواجهة التغيرات المناخية هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات والأفراد، وأعطوا نسب متقاربة لكل منهم، حيث اعتقد 77٪ أنها مسؤولية الحكومة، و76٪ أنها مسئولية الشركات، فيما يرى 74٪ أنها مسئولية الأفراد.
 
وألقت النتائج الضوء على ضرورة تحمل قطاعات بعينها مسؤولية أكبر في تقليل مساهمتها في تغير المناخ، وبسؤال المبحوثين عن ماهية هذه الشركات، جاءت شركات الطاقة (82٪) في المقدمة، يليها شركات صناعة السيارات (80٪)، ثم شركات الطيران (77٪)، ومقدمي خدمات النقل العام (77٪).

معلومات الوزراء

التغيرات المناخية

مجلس الوزراء



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