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مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك و3 من ألمانيا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:22 ص
مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك و3 من ألمانيا مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى بعد غدا الجمعة.

 

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 4 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلتين من بولندا، و3 رحلات من ألمانيا، حيث يتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة. 

 

وكانت كشفت جداول رحلات الحركة الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران، أن رحلات الطيران التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.

 

وتبين أن السياحة التشيكية فى المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الإيطالية ثم البولندى والألمانى، وأوضحت الجداول أن المطار من المقرر أن يستقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة إيطالى، و17 من ألمانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.


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