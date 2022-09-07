مطار القاهرة يسير غدا ثانى رحلات نقل مشجعى نادى الزمالك إلى قطر

كتبت رحاب نبيل

تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، ثاني رحلات نقل مشجعي نادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام نظيره الهلال السعودى على كأس لوسيل بالدوحة، والمقرر لها الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجارى.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة الخاصة رقم QR 7375 والتابعة للخطوط القطرية من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وعلي متنها 255 من مشجعي نادي الزمالك، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات سفر البعثة عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران في طريقها إلي قطر، من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء في استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة .

ويسعى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة.