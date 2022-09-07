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مصطفى مدبولى يرأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:24 ص
مصطفى مدبولى يرأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات واستعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة، مؤكدا أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة؛ وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العاصمة الادارية



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