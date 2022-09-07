مصرع وإصابة 4 أشخاص انقلبت سيارتهم بترعة بحر البقر جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط سيارة بترعة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، حيث استقبل مستشفى 30 يونيو كل من هدى محمد يسري 70 عامًا، جثة هامدة، ومحمد السيد برغوت 35 عامًا، جثة هامدة، وتسنيم علي زكي برغوت، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم وكسر الفقرات الصدرية 18 عامًا، وعلي زكي برغوت، 46 عامًا، الحالة العامة سيئة لإصابته لكسر في قاع الجمجمة، بادعاء سقوط سيارة بترعة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بالدفن.