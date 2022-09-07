اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص انقلبت سيارتهم بترعة بحر البقر جنوب بورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:08 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص انقلبت سيارتهم بترعة بحر البقر جنوب بورسعيد حادث -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط سيارة بترعة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، حيث استقبل مستشفى 30 يونيو كل من هدى محمد يسري 70 عامًا، جثة هامدة، ومحمد السيد برغوت 35 عامًا، جثة هامدة، وتسنيم علي زكي برغوت، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم وكسر الفقرات الصدرية 18 عامًا، وعلي زكي برغوت، 46 عامًا، الحالة العامة سيئة لإصابته لكسر في قاع الجمجمة، بادعاء سقوط سيارة بترعة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.
 
وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بالدفن.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

بحر البقر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة