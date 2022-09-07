مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى أبو النمرس بالجيزة

كتب - بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه، نتيجة إصابته بصعق كهربائي في أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وكشفت التحريات أن الضحية يعمل بمغسلة، وأصيب بصعق كهربائي أثناء عمله، مما أسفر عن مصرعه في الحال وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.