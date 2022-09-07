مصرع شخص فى انقلاب سيارة فنطاس مياه بطريق وادى سعال - دهب

جنوب سيناء - فايزة مرسال

لقى شخص مصرعه فى انقلاب سيارة فنطاس مياه بطريق سعال اتجاه مدينة دهب، وتلقى اللواء شريف عبد الرؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث تأمين الطريق بانقلاب سيارة فنطاس مياه رقم (ب ج د 1892) بعد كمين وادى سعال اتجاه مدينة دهب.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع محمد سمير أبو العزم 29 سنة ميت حبيش طنطا محافظة الغربية التشخيص توقف فى عضلة القلب وتم نقل الجثة إلى مستشفى دهب المركزى وإخطار النيابة للتحقيق فى الحادث.