مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما واصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين مصرع شخصين و اصابة 8 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ملاكى على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .