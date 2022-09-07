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مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:12 م
مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما واصيب 8   آخرين  بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث  تصادم  سيارتى ملاكى    بمركز وادى النطرون  بصحراوى البحيرة .
 
 
كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين مصرع شخصين  و  اصابة 8   آخرين  بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم   سيارتى ملاكى    على طريق  القاهرة-  الإسكندرية الصحراوي  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
 وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 
 
 

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