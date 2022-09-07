مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية عادل ضرة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه بعد ان صدمه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بمنطقة منشية البكري

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب يدعي "ح.م.م" 25 سنة القضبان صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واخطار النيابة العامة للتحقيق