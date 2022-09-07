اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:02 م
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مصرع سيدة إثر اصطدامها بأحد قطارات السكك الحديد بدمنهور فى البحيرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:55 م
مصرع سيدة إثر اصطدامها بأحد قطارات السكك الحديد بدمنهور فى البحيرة جثة ـ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت منذ قليل سيدة مصرعها إثر اصطدامها بأحد القطارات بالقرب من مزلقان السكة الحديد بمدينة دمنهور بالبحيرة.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور بإصطدام أحد القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية بسيدة تدعى "م.ا.ص" 40 عاما ووفاتها فى الحال بناحية مزلقان المساحة بوسط المدينة.

 

تم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


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