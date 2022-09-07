مدينة أرمنت تنجح فى إزالة 4 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 4 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الرقابة والمتابعة والتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.

ويقول العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن الحالة الأولى والثانية بقرية الرزيقات على مساحة 275 متر عبارة عن بناء بالطوب الأحمر، والثالثة إزالة قواعد خرسانية على أرض زراعية بحوض الـ125 إصلاح الوابورات على مساحة 175 متر، أما الحالة الرابعة إزالة قواعد خرسانية على أرض زراعية بحوض الملاحة البحرية إصلاح الوابورات على مساحة 225 متر، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم تحرير محاضر للمخالفين، حيث شارك فى الحملة كلا من نائب رئيس المركز، وسكرتير عام المركز مدير المرافق، ومدير المتابعة ومشرفي الإدارة الهندسية بالمركز.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات وذلك بحوض الـ 57 إصلاح الرياينة، وحوض 125 إصلاح الوابورات، وحوض السبيخة زمام الوابورات بإجمالي مساحة 475 متر مربع، والتعديات عبارة عن رقاب أعمدة خرسانية وقواعد خرسانية وبناء مخالف بدون ترخيص، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



مدينة أرمنت تنجح فى إزالة 4 حالات بناء مخالف



جانب من حملات ازالة البناء المخالف بالأقصر