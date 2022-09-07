مدير لينينجراد الروسية: "الضبعة" تتمتع بأعلى معايير اﻷمان النووى

روسيا - رحمة رمضان

قال فلادمير بيرجودا مدير محطة لينينجراد للطاقة النووية التابعة لشركة روساتوم لروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية اﻷولى بمنطقى الضبعة بمصر، أن العام المقبل، سيشهد الاحتفال اليوبيل الذهبى لمرور 50 عام على إنشاء المحطة، موكدا أن شركة روساتوم الروسية تقوم حاليا بإعداد برنامج لبناء مفاعلات جديدة بالمحطة، علاوة على استبدال بعض المفاعلات القديمة بأخرى حديثة.

وأضاف مدير محطة لينينجراد النووية الروسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة الضبعة النووية بمصر ستكون مماثلة لمحطة لينينجراد التى تعد اﻷكبر من حيث القدرات واﻷحدث واﻷكثر أمان، لافتا إلى أن لينينجراد على مدار الـ50 عام الماضية لم تحدث بها مشكلة وتتمتع البيئة المحيطة بالمحطة بمدينة سوسنوفى بور بأعلى معايير اﻷمان، ونقوم بعمل اختبارات دورية وأخذ عينات.

وتابع مدير لينينجراد الروسية، أن ما يميز شركة روساتوم الروسية، هو أنها لا تقوم فقط بإنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهررباء ولكنها تنتج المعدات، وتقوم بتدريب الكوادر والخبرات فى جميع الدول التى تعمل بها.

وقال مدير محطة لينينجراد الروسية، أن المحطات النووية لها العديد من الفوائد اﻻقتصادية أهمها التنمية الاقتصادية، ويمكن استخدمها ايضا فى تحلية مياه البحر، لاستخدامها فى مياه الشرب، كما يحدث فى روسيا.