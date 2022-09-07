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مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: COP 27 أهم حدث بيئى فى العالم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:06 م
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: COP 27 أهم حدث بيئى فى العالم فرانشيسكو لا كاميرا - مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
كتبت ريم عبد الحميد

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قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن كوب 27، الذى تستضيف مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل هو أهم حدث بيئى فى العالم ، وأشاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بالدبلوماسية المصرية ودورها فى تنظيم هذا المؤتمر العالمى

 

 

وقال لا كاميرا، الذى يشارك فى أعمال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، إن هذا المنتدى يأتي فى اللحظة المناسبة، حيث أنه يأتي قبل شهرين من تنظيم مصر لقمة المناخ COP27  حيث سيكون التعاون الدولى أحد العناصر الرئيسية للمناقشات التي ستجرى فى شرم الشيخ، وأيضا لأن اجتماع قمة العشرين الأسبوع الماضى أكد أيضا على أهمية التعاون الدولى.

 

وأضاف أنه من المهم للغاية أن نجرى تلك المناقشات، وأن يستطيع التعاون الدولى إحداث فارق فى تقديم المساعدة للدول النامية. ليس فقط فى الحد من الانبعاثات ولكن أيضا  محاولة بناء أو دعم بناء الصناعات الخضراء فى هذه البلاد

 

 وعن مؤتمر شرم الشيخ، قال لا كاميرا إن COP 27  تأتى فى اللحظة المناسبة لتغيير الأوضاع المتعلقة بقضايا المناخ، وستنجح الرئاسة المصرية فى هذا، وستكون هناك فرصة هامة للتركيز على القارة الافريقية التي تم إهمالها بقدر ما.

 

ويلتقى لا كاميرا خلال زيارته لمصر بوزراء التعاون الدولى والخارجية والبترول والموارد المعدنية، إلى جانب مشاركته فى أعمال منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى

 

 

 

 


الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

فرانشيسكو لا كاميرا

cop27

cop 27

منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى



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