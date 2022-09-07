"مخاطر الهجرة غير الشرعية" ندوة لجهاز تنمية المشروعات بقرية تطون بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظم مشروع تشغيل الشباب بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم ندوة توعية عن مخاطر الهجرة الغير شرعية فى قرية تطون بمركز اطسا بحضور حازم حسين ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات بالفيوم وأسامة أحمد مدير المشروع وآية على، مسؤول التوعية بالمشروع.

تحدث أسامة أحمد عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعن العديد من التجارب اللى حدثت خلال الفترة الماضية وراح ضحيتها العديد من الشباب إما غرقا في البحر فى المواقع التى تعرض لها المهاجرين من عنف جسدى والتعرض للعديد من أشكال مختلفة من الاتجار بالبشر واستغلالهم.

وتحدث حازم حسين عن دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطرح العديد من الأمثلة والتسهيلات المقدمة من الجهاز فى تمويل المشروعات وعن وجود مشروع داخل جمعية تنمية المجتمع بتطون لتمويل المشروعات متناهية الصغر حتى 10 آلاف جنيه ، وعن استعداد الجهاز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية وجود دراسة جدوى للمشروع واضحة.

يذكر أن مشروع تشغيل الشباب الممول من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم ينفذ فى الوحدة المحلية بتطون بمركز اطسا ضمن اتفاقية الحد من الهجرةغير الشرعية ويعمل به العشرات من شباب تطون وقرى السعدة وحشمت، ويتنفذ من خلال الاتحاد النوعى للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بالفيوم.