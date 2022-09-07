محافظ الغربية: المنطقة التجارية اللوجيستية الجديدة نقلة نوعية في منطقة الدلتا بالكامل

إبراهيم حسان

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المنطقة التجارية اللوجيستية الجديدة، تعد نقلة نوعية في منطقة الدلتا بالكامل، وبها كل عناصر النجاح، حيث تضم كافة الأنشطة التي يحتاجها المواطنين في حياتهم اليومية.

أضاف رحمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، المنطقة التجارية اللوجيستية بها كافة الخدمات كونها متكاملة منذ بداية إنشائها، لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتساعد على ضبط الأسعار.

وتابع المحافظ: "السوق بمفرده سيوفر 2000 فرص عمل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، ولأن المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجا للخضر والألبان ويوجد بها 23 قرية منتجة في إنتاج السلع الغذائية، يمكن من خلال السوق المركزي مكان لعرض المنتجات بشكل جيد وأسعار مخفضة".

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن أهمية المناطق التجارية اللوجيستية تدخل تحت مظلة ضبط منظومة التجارة الداخلية، والتي تنعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي وعلى سعر السلع للمستهلك النهائي.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر": "المنطقة التجارية في محافظة الغربية بها 12 نشاط مختلف وشهدنا تدشين أول حجر أساس لسوق نصف جملة، وسيوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، كما سيساهم في ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار".