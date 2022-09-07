مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابى بمحيط السفارة الروسية فى كابول

كتبت : هند المغربي

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولى الهجوم الإرهابى الشنيع الذى وقع خارج سفارة الاتحاد الروسى فى كابول بأفغانستان منذ أيام قليله وهو الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش- ولاية خراسان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، من بينهم اثنان من موظفى السفارة الروسية، وإصابة عدة آخرين. وفق بيان الأمم المتحدة

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين، ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى احترام وضمان سلامة وأمن المبانى الدبلوماسية والقنصلية وموظفى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أصدر بيانا أدان فيه هجوم اليوم الذى وقع فى المنطقة المجاورة مباشرة لسفارة روسيا بكابول وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على أن "الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية بما فى ذلك البعثات الدبلوماسية، محظورة تماما بموجب القانون الإنسانى الدولي".