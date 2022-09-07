ماس كهربائى بالتكييف وراء حريق شقة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، بمدينة 6 أكتوبر، لإعداد تقرير بالخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي بتكييف الشقة، أدى إلى نشوب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

اشتعل حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.