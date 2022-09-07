ليز تراس لـ بايدن: لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأصبحت ليز تروس رسمياً ثالث رئيسة وزراء فى تاريخ بريطانيا عقب تنصيبها رسميًا بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية فى قلعة بالمورال حلفا لبوريس جونسون، الذى اضطر للاستقالة بعد سلسة من الفضائح والانتقادات.

تولت تروس البالغة 47 عاما، منصبها بعد فوزها بأكبر عدد من الأصوات فى مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل جونسون، الذى أعلن استقالته فى يوليو واستمر فى تسيير الاعمال عدة شهور عانت فيها المملكة المتحدة من أسوأ ازمة اقتصادية منذ عقود.