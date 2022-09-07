للى جاى إسكندرية.. احذر نوة غسيل البلح.. والعجمى ممنوع نزول البحر.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

ما زالت نوة "غسيل البلح" تضرب الإسكندرية لليوم الثانى، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، استمرار حالة عدم استقرار البحر، وارتفاع الأمواج على معظم الشواطئ، حيث يسود البحر حالة من عدم الاستقرار، وتتأثر معظم الشواطئ بارتفاع الأمواج وخاصة شواطئ القطاع الغربى.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى ومنع النزول للبحر قطعيا بشواطئ العجمى، أما شواطئ القطاع الشرقي قامت برفع الراية الصفراء فيما عدا بعض الشواطئ التى لم تتأثر نتيجة تواجد حواجز الأمواج أمامها مثل:

1-ابوهيف المميز

2-اسحاق حلمي

3-ايناس حقي

4-ميامي العام

5-السرايا العام

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة، بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.



امواج-مرتفعة



انتشار-الغطاسين-على-الشواطئ



تحذيرات-للمصطافين



رفع-الرايات-الحمراء



شاطئ-السرايا



ابراج-المراقبة-ومنقذ-الشاطئ



ارتفاع-الامواج-اليوم



ارتفاع-الامواج-شرقا



البحر-متقلب-اليوم



حالة-غير-مستقرة-للبحر